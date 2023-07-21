Україна

Легендарний голкіпер знаходиться в передчутті події.

Андрій Пятов по завершенню цього сезону вирішив завершити з кар'єрою гравця, проте на нього ще очікує прощальний матч.

Легендарний голкіпер дав ексклюзивний коментар Football.ua, зазначивши, що йому дуже приємно через таку можливість.

"Для мене велика честь зіграти свій прощальний матч у Лондоні, на такому стадіоні. Тим більше у матчі, метою якого є допомога Україні та українцям. Наскільки мені відомо, на стадіоні очікується 50 тисяч уболівальників. Впевнений, що глядачі отримають задоволення від гри Тоттенгема та Шахтаря.

Дуже приємно, що клуб надав мені можливість зіграти в цьому благодійному матчі. Готуюся до гри, намагаюся завжди бути в тонусі. І з нетерпінням чекаю на 6 серпня", — сказав Андрій Пятов.

Контрольний матч між "гірниками" та "шпорами" відбудеться шостого серпня на домашній арені "шпор" у Лондоні. Початок зустрічі – о 14:00.