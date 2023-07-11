Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 липня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У понеділок, 10 липня:
Пятов завершив професійну кар’єру та ввійшов до тренерського штабу Шахтаря.
Миколенко не вирушив на тренувальний збір Евертона до Швейцарії. Точні причини відсутності українського фулбека не уточнюються.
Лаціо прийняв пропозицію Аль-Хіляля щодо Мілінковича-Савича. Клуби погодили фінансові умови можливого трансферу за 40 мільйонів євро.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.