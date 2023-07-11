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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 липня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 10 липня:

Пятов завершив професійну кар’єру та ввійшов до тренерського штабу Шахтаря.

Миколенко не вирушив на тренувальний збір Евертона до Швейцарії. Точні причини відсутності українського фулбека не уточнюються.

Лаціо прийняв пропозицію Аль-Хіляля щодо Мілінковича-Савича. Клуби погодили фінансові умови можливого трансферу за 40 мільйонів євро.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.