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Підсумки літніх зборів у Нідерландах від голкіпера Шахтаря Дениса Твардовського.

Голкіпер Шахтаря Денис Твардовський поділився враженнями від зборів з першою командою

"Мене переповнюють радісні емоції, бо я щасливий знаходитися тут. Це була моя мрія – опинитися в першій команді Шахтаря. А збір у цілому пройшов дуже непогано.



Більше допомагали голкіпери, звісно, тому що ми проводимо багато часу разом. А з гравців, мабуть, захисники, адже знаходимось найближче один до одного на полі. Працювали над всіма аспектами як в обороні, так і в атаці, над перехідною фазою, та найбільше – над командною грою через центр поля і фланги.



Я вже дебютував за першу команду, але в товариському матчі, тому мої цілі на цей сезон – дебютувати в УПЛ та Лізі чемпіонів.



Шанси команди в цьому сезоні? Дивлячись на те, як хлопці працюють, як готується вся команда, вважаю, ми можемо поборотися і в Лізі чемпіонів, і, звісно, виграти УПЛ", — цитує голкіпера офіційний сайт "гірників".

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