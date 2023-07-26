Україна

Віктор Блізніченко поділився своїми думками після переходу до команди Юрія Вернидуба.

Новачок Кривбасу Віктор Блізніченко прокоментував свій перехід до криворізького клубу.

"Я знаходився на перегляді у Вересі два тижні. Після чого подзвонив мій агент, сказав, є варіант з Кривбасом. Я одразу погодився поїхати на перегляд. Хочу зарекомендувати себе у Кривому Розі з найкращого боку.

Я радий, що знаходжусь тут. Намагаюсь викладатись на тренуваннях по максимуму. Впевнений все у нас з Кривбасом буде добре. З деякими хлопцями Кривбасу був знайомий раніше, тому жодних проблем немає.

Команда рік тому повернулась до УПЛ. Дуже подобається працювати під керівництвом Юрія Вернидуба, його тренування, його стиль гри. Відчувається чудова атмосфера у колективі.

Хочу закріпитись у основному складі та грати на найвищому рівні, допомагаючи команді виконувати задачі. Кривбас Це Ми!", - наводить слова Блізніченка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас посилив склад капітаном збірної Раунди.