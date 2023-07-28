Україна

Новачок криворізького клубу поділився своїми думками після переходу до Кривбасу.

Півзахисник Кривбасу Данило Гончарук прокоментував свій перехід до складу команди Юрія Вернидуба.

"Перехід відбувся швидко для мене. Я недовго думав над пропозицією Кривбасу, адже радий поверненню до України. Щасливий приєднатись до червоно-білих. Останній час грав за кордоном, дуже хотів повернутись додому.

Знав, що тут дуже хороший рівень в усьому, тому приїхав до команди за першої можливості. Кривбас дуже добре працює з молодими гравцями, тому це хороший шанс для мене проявити та показати себе, рухатись тільки вперед у професійному плані.

Прийняли дуже добре, хлопці усі позитивні, шуткують. Відчувається підтримка з усіх боків. З усіма знайомлюсь, тут класний колектив. Йде підготовка до нового сезону. Хороші умови, все солідно. Сильний тренерський штаб. Персонал команди робить усе, аби нам було як можна легше та ми добре підготувались до прийдешніх матчів.

Про Кривбас знаю, що за два сезони вийшли з Другої ліги до УПЛ. У минулому сезоні боролись за єврокубки. Зрозуміло, який у Кривбасі рівень та вимоги до футболістів. Чим сильніша команда, тим краще для футболісти, можна працювати та розвиватись у професійному плані", - наводить слова Гончарука прес-служба клубу.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Кривбас зіграє проти Олександрії. Гра відбудеться у неділю, 30 липня, о 19:00 за київським часом.