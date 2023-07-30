Україна

До рекорду "гірників" ще 23 зустрічі.

Вчора, 30 липня, відбувся матч стартового туру УПЛ, у якому донецький Шахтар обіграв Металіст 1925 (2:1).

За інформацією прес-служби УПЛ, "гірники" забивають у 30 матчах поспіль у рамках чемпіонату України. Ця гольова серія – 30 найдовша в історії донецького клубу.

При цьому харківська команда має вже четверту гру поспіль без перемог в УПЛ.

Рекорд "гірників" за результативною серією в УПЛ налічує 53 матчі — це було з 28 серпня 2015 року до 22 липня 2017 року. Тоді Шахтар мінімально поступився київському Динамо (0:1).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Шахтар.