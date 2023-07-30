Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Реалом.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі проти мадридського Реалу (3:0).

"Результат хороший, але це не означає, що ми провели чудову гру. Я задоволений боротьбою, але є багато речей, які потрібно покращити, і в багатьох моментах ми не були тими, якими хочемо бути.

Не потрібно впадати в ейфорію. Ми на правильному шляху, але все тільки починається. Я задоволений результатом, але зараз наша мета – виграти матч проти Хетафе.

Фермін Лопес – талановитий футболіст, що здорово грає обома ногами. У нього хороший останній пас та класний дальній удар – це те, чого нам не вистачало минулого сезону. Він голодний і нетерплячий. Коли я бачу, як він тренується, то розумію, що повинен давати йому ігровий час, тому що він цього заслуговує. Сьогодні він зробив різницю – забив лівою і асистував правою.

Я вже багато разів говорив, що Дембеле має потенціал для того, щоб стати найкращим у світі на своїй позиції. Я дуже довіряю йому, і він намагається максимально віддячити мені своєю грою. Є деякі моменти на трансферному ринку, які ми не можемо контролювати, тож Усману доведеться приймати рішення. Але він сказав нам, що щасливий бути в Барселоні. Це чудово.

Я вважаю, що ми ще не повністю укомплектовані. Для того, щоб бути конкурентоспроможними на євроарені, ми повинні ще трохи підсилити свій склад. Керівництво знає про мої побажання. Я дуже вірю в цю команду, але моє завдання як тренера – створити більше конкуренції на всіх позиціях", - наводить слова Хаві Marca.

Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про трансфер Ніко Гонсалеса в Порту.