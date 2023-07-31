Україна

Футболіст висловився про власне досягнення.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук прокоментував досягнення позначки у 150 матчів у ролі капітана "біло-синіх".

"Для когось це просто цифри, а для мене майже все життя. 150 матчів із капітанською пов’язкою. 321 матч в УПЛ. 392 матчі у професійній кар’єрі", — написав Сидорчук на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ванат — найкращий гравець 1 туру елітного дивізіону чемпіонату України