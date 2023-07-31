Максим Вадовський продовжить сезон у клубі Першої ліги.
Максим Вадовський, НК Верес
31 липня 2023, 18:40
Дев‘ятнадцятирічний півзахисник рівненського Вереса Максим Вадовський продовжить сезон у першоліговому Хусті. За нову команду футболіст гратиме на умовах річної оренди. Червоно-чорні також залишають за собою право дострокового повернення гравця. Про це повідомляє офіційний сайт Вереса.
Нагадаємо, у минулому сезоні Максим Вадовський дебютував за Верес в УПЛ. В еліті українського футболу він зіграв за червоно-чорних 1 матч.
Також футболіст відіграв за юнацьку команду рівнян 27 матчів у чемпіонаті U19, забив 7 голів.
Нагадаємо, в першому турі УПЛ Верес поступився Поліссю.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Полісся.