Україна

Максим Вадовський продовжить сезон у клубі Першої ліги.

Дев‘ятнадцятирічний півзахисник рівненського Вереса Максим Вадовський продовжить сезон у першоліговому Хусті. За нову команду футболіст гратиме на умовах річної оренди. Червоно-чорні також залишають за собою право дострокового повернення гравця. Про це повідомляє офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, у минулому сезоні Максим Вадовський дебютував за Верес в УПЛ. В еліті українського футболу він зіграв за червоно-чорних 1 матч.

Також футболіст відіграв за юнацьку команду рівнян 27 матчів у чемпіонаті U19, забив 7 голів.

Нагадаємо, в першому турі УПЛ Верес поступився Поліссю.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Полісся.