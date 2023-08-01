Україна

Кияни ще можуть підписати нових футболістів, але переговори точаться дуже складно.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував роботу "біло-синіх" на трансферному ринку і навіть згадав українського форварда Романа Яремчука з Брюгге.

"Ми хотіли б повернути всіх найсильніших українців, але я розумію, що це неможливо. Яремчук міг би повернутися до рідного клубу, але апетити і в зарплаті, і в сумі трансферу треба знизити.

Можливо, ми когось будемо ще запрошувати. Дуже важко, бо не всі хочуть до нас їхати. Навпаки, легіонери хочуть від’їжджати, бо їх лякає те, що відбувається в нашій країні. Ми всі молимося, щоб це завершилося нашою перемогою.

На футбольному полі у нас є сплав молодості та досвіду. У нас дуже гарна лава запасних – молоді та амбітні хлопці, які ще не сказали свого слова. Сподіваюся, вони посилюватимуть гру команди, і ми побачимо ще нові обличчя”, - сказав Суркіс в ефірі програми Циганик Live.

Нагадаємо, Яремчук перебував у системі Динамо до літа 2017 року. Зараз у нього чинний контракт із Брюгге до літа 2026 року.