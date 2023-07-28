Україна

Ігор Суркіс підтримав українську шаблістку Ольгу Харлан, яка була дискваліфікована через те, що не потисла руку росіянці.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував ситуацію з українською шаблісткою Ольгою Харлан, яка була дискваліфікована через те, що не потиснула руку росіянці Анні Смірновій після перемоги на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані.

"Поведінка спортивних чиновників – це ганьба та боягузтво. Поведінка Харлан – це приклад для наших спортсменів, що треба робити, коли біля тебе представник росії.

Це не просто якийсь інформаційний привід нагадати світові про війну в Україні та про звірства, що коять окупанти, – це чергове випробування для пошуку правди та справедливості.

Дискваліфікація Ольги Харлан демонструє подвійні стандарти, які ще існують, але реакція нашого суспільства, представників спортивної спільноти та влади дають надію, що надалі українські спортсмени будуть захищені від подібного свавілля.

Дякую Ользі особисто від себе та від усього нашого клубу за цей вчинок та її патріотичну позицію", — наводить слова Суркіса прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Динамо дозаявило Ярмоленка та Караваєва на УПЛ.