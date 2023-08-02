Україна

Деталі угоди із 23-річним українцем не розголошуються.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з вінгером Дніпра-1 Олександром Назаренком.

Деталі угоди із 23-річним українцем не розголошуються. У складі дебютанта УПЛ Олександр виступатиме під сьомим номером.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що житомирський клуб заздалегідь домовився з футболістом про перехід, після чого дніпряни відправили його в дубль, що змусило клуби домовитися про трансфер у літнє трансферне вікно.

"У свої 23 Назаренко вже має срібну медаль Української Прем’єр-Ліги, а також у складі збірної він завоював бронзові медалі молодіжного чемпіонату Європи. Олександр Назаренко — це перспективний півзахисник, який має в своєму арсеналі щонайменше такі якості, як стартова та дистанційна швидкість, дриблінг. Гравець має потенціал для подальшого розвитку і може разом із клубом досягати високих спортивних вершин. Ми раді привітати Олександра у нашій команді", - прокоментував підписання контракту з футболістом генеральний директор Полісся Володимир Загурський.

Минулого сезону Назаренко провів 31 матч, у яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.