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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 29 липня 2023 року, 15:00.

У матчі стартового туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі здобув вольову перемогу над луганською Зорею (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 21 хвилині, коли у воротах львів'ян відзначився Русин. Однак у середині другого тайму Руніч зрівняв цифри на табло, а на 86 хвилині Климчук приніс перемогу господарям поля.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух -Зоря у першому турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Рух — Зоря 2:1

Голи: Руніч, 67, Климчук, 86 — Русин, 21



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик (Слюсар, 87), Роман — Сапуга, Едсон, Притула (Пастух, 83) — Теслюк (Квасниця, 63), Климчук, Мисик (Руніч, 64).



Зоря: Сапутін — Кирюханцев (Снурніцин, 77), Джордан, Батагов, Вантух — Мишньов, Дришлюк — Русин, Волошин (Яцик, 59), Антюх (Нагнойний, 78) — Алефіренко.



Попередження: Антюх, Джордан, Волошин, Яцик, Мишньов — Дідик, Сапуга



На 84-й хвилині був вилучений Джордан (Зоря) (друге попередження).