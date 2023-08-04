Ліга Європи

Індржих Трпішовскі поділився своїми думками про Дніпро-1.

Головний тренер празької Славії Індржих Трпішовскі прокоментував майбутні матчі з Дніпром-1 у кваліфікації Ліги Європи.

"Дніпро-1 добре грав у матчі-відповіді проти Панатінаїкоса. Коли рахунок був 2:1, вони виглядали краще, забили ще один м'яч, який арбітр не зарахував. В обох матчах українці підтвердили, що про них відомо. У нападі в них чудові та швидкі гравці, особливо небезпечні на флангах.

Довбик – чудовий гравець, він підтвердив це у матчі-відповіді красивим голом. Повернувся й капітан Олександр Піхальонок, який отримав травму у попередніх іграх. Особливо завдяки їм двом у Дніпра-1 були моменти, в яких він був кращим і небезпечнішим.

Ми хотіли б змінити порядок матчів, хотіли б грати поєдинок у відповідь вдома, як це було у випадку з Ракувом. Ми хочемо досягти прогресу і не можемо ігнорувати це. З точки зору логістики та клімату Кошице краще для нас та наших уболівальників, ніж Афіни, там будується новий гарний стадіон.

На грі з Панатінаїкосом стадіон був заповнений, гадаю, проти нас буде те саме. Поточна форма та якість команди, а також важливі моменти матчів вирішать, хто просунеться далі. Ми впоралися з ними проти Панатінаїкоса та Ракува минулого року, ми хочемо повторити це", - наводить слова Трпішовскі прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший матч між Славією та Дніпром-1 відбудеться 10 серпня, а матч-відповідь пройде 17 серпня.