Україна

Талановитий футболіст перебрався на постійній основі.

Олександрія оголосила про підписання нападника Шахтаря Владислава Погорілого. Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Угода між олександрійцями та молодим футболістом розрахована на три сезони — до 31 травня 2026 року.

"Владислав є вихованцем вінницького футболу. У ДЮФЛУ дебютував 2014 року в складі вінницької Ниви U-14. На початку вересня 2017 року перебрався до академії Шахтаря.

У сезоні-2019/20 років виступав за команду U-17 у ДЮФЛУ та команду U-19 Шахтаря в юнацькому чемпіонаті України. У сезоні-2020/21 років провів 6 поєдинків в останньому розіграші молодіжного чемпіонату України. Надалі в офіційних змаганнях за "гірників" виступав у юнацькому чемпіонаті України. Також захищав кольори Шахтаря в Юнацькій лізі УЄФА.

Неодноразово викликався до юнацьких збірних України різних вікових категорій", — йдеться у заяві клуба.

Зазначимо, що в минулому розіграші юнацької першості Погорілий забив 16 голів у 14 зіграних матчах, поки його не підписала Зоря.