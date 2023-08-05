Олександрія оголосила про підписання нападника Шахтаря Владислава Погорілого. Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Угода між олександрійцями та молодим футболістом розрахована на три сезони — до 31 травня 2026 року.

"Владислав є вихованцем вінницького футболу. У ДЮФЛУ дебютував 2014 року в складі вінницької Ниви U-14. На початку вересня 2017 року перебрався до академії Шахтаря.

У сезоні-2019/20 років виступав за команду U-17 у ДЮФЛУ та команду U-19 Шахтаря в юнацькому чемпіонаті України. У сезоні-2020/21 років провів 6 поєдинків в останньому розіграші молодіжного чемпіонату України. Надалі в офіційних змаганнях за "гірників" виступав у юнацькому чемпіонаті України. Також захищав кольори Шахтаря в Юнацькій лізі УЄФА.

Неодноразово викликався до юнацьких збірних України різних вікових категорій", — йдеться у заяві клуба.

Зазначимо, що в минулому розіграші юнацької першості Погорілий забив 16 голів у 14 зіграних матчах, поки його не підписала Зоря.