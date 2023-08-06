Україна

5 серпня, відбувся благодійний футбольний поєдинок на підтримку України — Game4Ukraine.

Директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна прокоментував свою участь у благодійному матчі Game4Ukraine.

"Дуже приємно було брати участь, дякую Андрію Шевченку та Олександру Зінченку за запрошення. Я сьогодні українець. Я вже багато років живу в Україні, це мій дім, а українці – моя родина. Пишаюся, що зробив хоч трохи, щоб допомогти. Мене два місяці тому запросив Шевченко».

Ймовірно, було багато вболівальників з Донецька, і коли кричали Шахтар – чемпіон, мене понесло вперед і я забив гол. Було приємно зіграти з усіма людьми, які приїхали. Матч за Україну та український народ. І дякую президенту України, який підтримав цю ідею. Сподіваємося, скоро війна закінчиться і можна буде спокійно зіграти на Донбас Арені, у Києві, Харкові та навіть Криму.

Свій гол присвячую українському Донбасу. Я пишаюся тим, що українці подарували мені 20 років життя тут, відчинили двері свого будинку. І сьогодні я та моя сім'я – українці, ми вболіваємо за Україну", – сказав Срна.

⚒ «Сьогодні я українець. Це моя країна, мій дім, а українці – моя сім’я»



💙💛 Дарійо Срна поділився емоціями після благодійного матчу Game4Ukraine на підтримку України в Лондоні.#Shakhtar pic.twitter.com/mYc4Bkpa8p — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 6, 2023

Нагадаємо, що головна мета поєдинку — збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.