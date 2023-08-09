Україна

Обидва футболісти перебралися до Дніпра-1 на постійній основі.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із півзахисником Динамо Богданом Лєднєвим, а також нападником Олександром Філіпповим.

Угода з 25-річним хавбеком розрахована на три роки. У складі дніпрян футболіст виступатиме під 17 номером.

До цього Лєднєв з 2016 року перебував у системі Динамо. За основну команду він провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі. Минулого сезону Богдан провів 13 матчів за угорський Фехервар, у яких відзначився двома асистами.

Контракт із 30-річним нападником розрахований на один сезон. У складі дніпрян Олександр виступатиме під сьомим номером, який раніше належав Артему Довбику, який пішов у Жирону.

Минулого сезону Філіппов провів лише два матчі у складі Риги на правах оренди. Його контракт належав Сент-Трюйдену, куди він перебрався з Десни на початку 2020 року.