Україна

Данський Мідтьюлланн отримає 1,75 мільйона євро та 30% від майбутнього продажу футболіста.

Стало відомо, як Жирона докладно оформила трансфер найкращого бомбардира УПЛ та Дніпра-1 Артема Довбика. Про це розповів Ігор Циганик у своїй передачі Циганик Live.

За його інформацією, Дніпро-1 отримає за трансфер 25-річного українця шість мільйонів євро одним платежем.

У свою чергу данський Мідтьюлланн, якому належали 50% на українця, отримає 1,75 млн євро та 30% від майбутнього продажу футболіста збірної України.

Також зазначається, що у складі Жирони Довбик зароблятиме більше, ніж за новим контрактом з Дніпром-1.

Додамо, що Довбик вже встиг дебютувати за іспанський клуб у спарингу проти римського Лаціо, в якому голом відзначився ще один українець Віктор Циганков.