Ліга Європи

Стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на першій грі дніпрян у кваліфікації Ліги Європи.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про призначення суддівської бригади на перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи між празькою Славією та Дніпром-1.

Головним арбітром матчу буде 33-річний бельгієць Лоуренс Віссер, якому допомагатимуть його співвітчизники Ріен Ванізере та Тібу Ніссен. Резервним рефері призначений Лотар Докхандт.

У єврокубках Віссер обслужив 20 поєдинків, з яких два у груповій стадії Ліги чемпіонів. У них він показав 94 жовті картки, 10 червоних та призначив шість пенальті.

Нагадаємо, перший матч між Славією та Дніпром-1 пройде 10 серпня о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що якщо Дніпро-1 пройде празький клуб, то в раунді плей-оф Ліги Європи зіграє проти луганської Зорі.