Україна

22-річний гравець пролонгував угоду з нашим клубом ще на один рік

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Владиславом Семотюком.

Нова угода з 22-річним футболістом розрахована на один рік, що означає, що він виступатиме за "червоно-білих" до літа 2025 року.

Нинішнього сезону Семотюк провів лише один матч, у якому відіграв 32 хвилини. Минулої кампанії він відіграв шість матчів, провівши на полі 240 хвилин.

Свій наступний матч Кривбас проведе проти ЛНЗ. Гра запланована на 13 серпня.