Україна

11 серпня на базі Святошин відбулося тренування Шахтаря.

Нападник Шахтаря Данило Сікан поспілкувався з журналістами напередодні матчу УПЛ проти Олександрії.

"Це дуже сильна команда з гарним тренером. Змінилася – але не в гірший бік, а стала тільки кращою. З Олександрією завжди важко грати, та ми сподіваємося показати гарну гру й здобути три очки.



Гра на новій позиції? Завжди хочеться грати на своїй позиції, але тренер ставить мене півзахисником – ліворуч чи в центрі, і я не можу сказати, що не діятиму там, бо моя робота – грати у футбол і допомагати команді. А на якій позиції, це не має значення.



Як почуваються Судаков і Бондар? Судаков уже незабаром потроху тренуватиметься, Бондар, на жаль, поки що ні. Але ми дуже сильно на них чекаємо та бажаємо якнайшвидшого одужання.



Через їхню відсутність як скореговано тренувальний процес та гру? Тренувальний процес не коригували. Цих гравців нам не вистачатиме деякий час, але маємо заміни: є центральний захисник, який приїхав з Ізраїлю, дуже сильний гравець, гарна людина. Упевнений, що він нам дуже допоможе додати у грі", — цитує форварда офіційний сайт "гірників".

Матч Шахтар — Олександрія відбудеться 14 серпня. Початок — о 17:00.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Шахтар.