Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги, який пройде 13 серпня та розпочнеться о 13:00.

У поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай на своєму полі прийме Дніпро-1.

Минай — Дніпро-1

Неділя, 13 серпня, 13:00. Минай-Арена, Минай. Головний арбітр – Віктор Копієвський. Пряма трансляція на YouTube, Суспільне Спорт та Sport1

Після двох минулих турів команда Володимира Шарана, яка днями стала інформаційним партнером Football.ua, двічі програла, проте є один нюанс.

У першому турі була поразка від київського Динамо (1:4) і якщо це нікого не здивувало з огляду на рівень складів, то поразка від дебютанта УПЛ – черкаського ЛНЗ (0:3) стала повною несподіванкою.

За словами головного тренера Володимира Шарана, причиною таких результатів є тривалі переїзди через ситуацію в країні, а також брак належного характеру, який є ключовою особливістю команди із Закарпаття. До того ж, минулий матч через дискваліфікацію пропускав основний воротар Олександр Бандура, який виручає в багатьох моментах і є справжньою опорою впевненості для захисників.

Знову ж, посилаючись на слова Шарана, катастрофи не сталося, але ситуацію потрібно виправляти і чим швидше, тим краще. Закарпатцям треба попрацювати над обороною і додати в гостроті біля чужих воріт, щоправда, проти дніпрян це буде дуже складно. Єдиний шанс — скористатися ротацією та втомою у складі команди Олександра Кучера, яка поки що виступає у єврокубках.

Для Дніпра-1 зараз не дуже вдалий початок сезону, якщо взагалі можна так сказати, враховуючи виліт із кваліфікації Ліги чемпіонів, а потім поразку від чеської Славії у відборі Ліги Європи. Так, дніпряни можуть вилетіти до раунду плей-оф Ліги конференцій, але й там, з такою грою, стає дуже тривожно.

Звичайно, можна сказати, що команду залишив найкращий бомбардир Артем Довбик, який уже встиг забити за Жирону в Ла Лізі, але він був присутній у матчах ЛЧ, тому плачевні результати в Європі явно не з цієї причини. Також були проблеми зі здоров'ям у лідера команди Олександра Піхальонка, але навіть з урахуванням цього дніпряни нічого суттєвого не показали, а Олександр Філіппов, який замінив Довбика, поки виглядає не так яскраво та ефективно.

Щодо чемпіонату України, то тут була лише одна гра, в якій Дніпро-1 насилу обіграв ще одного новачка УПЛ Полісся (2:1). Як бачимо проблем вистачає і вже після такого початку сезону ходять промовисті чутки про відставку Кучера, тож дніпрянам терміново потрібно повертатися до гри минулої кампанії та братися за справу. Ще одного шансу може не бути...

Що стосується кадрової ситуації, то у Миная повернеться у ворота Бандура і це мабуть головна зміна у складі. У Дніпра-1 у лазареті одразу кілька гравців — Денис Мірошниченко, Максим Третьяков, Євген Волинець і той же Піхальонок, який мав температуру перед єврокубковою зустріччю. Крім них дискваліфіковано Олексія Гуцуляка. Швидше за все, одну з цих позицій на полі займе ще один новачок команди Богдан Лєднєв, який перейшов з Динамо.

Загалом між собою Минай та Дніпро-1 провели шість поєдинків, п'ять із яких – офіційні. У п'яти зустрічах дніпряни були сильнішими, а закарпатський клуб виграв лише одну — дебютну у 2020 році. В останньому очному матчі Дніпро-1 виграв із рахунком 4:0.

Цікаві факти:

- Минай може здобути десяту домашню перемогу в УПЛ;

- перша гостьова гра Дніпра-1 у поточному чемпіонаті України;

- безнічийна гостьова серія Дніпра-1 в УПЛ триває сім ігор: п'ять перемог та дві поразки;

- Володимир Шаран на чолі різних клубів може здобути 80 перемогу в УПЛ, в тому числі десяту з Минаєм.