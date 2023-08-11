Раді вітати нового партнера.
ФК Минай
11 серпня 2023, 14:00
Football.ua став інформаційним партнером закарпатського клубу Минай, який виступає в українській Прем'єр-лізі.
Раді вітати нового партнера та сподіваємося на плідну співпрацю!
Цікаві інтерв'ю з гравцями команди, тренерським штабом та менеджментом клубу — на все це очікуйте найближчим часом.
Відмітимо, що минулого сезону Минай встановив свій новий рекорд, посівши восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.
Свій наступний матч Минай проведе проти Дніпра-1. Гра відбудеться 13 серпня о 13:00 за київським часом.