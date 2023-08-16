Лео запалює на цьому турнірі.
Ліонель Мессі, інстаграм Ліонеля Мессі
16 серпня 2023, 09:59
Лідер Інтер Маямі Ліонель Мессі висловився про вихід свого клубу до фіналу Кубка ліг. Нагадаємо, Інтер обіграв Філадельфію (4:1) у півфіналі та зіграє з Нешвіллом у вирішальному матчі.
"Ми працювали над тим, щоб вийти у фінал, і зробили це! Залишився останній маленький крок", — написав Ліонель в Інстаграмі.
Дивіться огляд матчу Філадельфія Юніон — Інтер Маямі на Football.ua.
Нагадаємо, у Ліонеля Мессі — 6 матч в США та 9 голів.