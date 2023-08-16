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Лео запалює на цьому турнірі.

Лідер Інтер Маямі Ліонель Мессі висловився про вихід свого клубу до фіналу Кубка ліг. Нагадаємо, Інтер обіграв Філадельфію (4:1) у півфіналі та зіграє з Нешвіллом у вирішальному матчі.

"Ми працювали над тим, щоб вийти у фінал, і зробили це! Залишився останній маленький крок", — написав Ліонель в Інстаграмі.

Дивіться огляд матчу Філадельфія Юніон — Інтер Маямі на Football.ua.

Нагадаємо, у Ліонеля Мессі — 6 матч в США та 9 голів.