Україна

Фахівець ухвалив рішення залишити клуб УПЛ за власним бажанням.

Спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков розповів про те, що він вирішив залишити свою посаду у клубі УПЛ.

"Минулого року я прийняв пропозицію керівництва Дніпра-1 взяти на себе селекційну політику клубу та сформувати тренерський штаб.

Після того, як команду залишив Ігор Йовічевіч та сім футболістів основного складу, я вважаю, нам вдалося сформувати боєздатну команду, яка до останнього боролася за перемогу у чемпіонаті, пробилася до весняної стадії єврокубків.

Якби вдалося виграти чемпіонат, вважав би для себе сезон успішним! На сьогоднішній момент у Дніпрі залишилася команда, яка і у цьому сезоні готова боротися з чемпіонство.

Після закінчення сезону я довго розмірковував над цим рішенням, але вважаю його абсолютно вірним, бо більшого, ніж я дав на сьогоднішній момент Дніпру-1, я дати не можу. І тому звернувся до генерального директора Андрія Русола з проханням звільнити мене з посади спортивного директора. Вважаю, що на сьогоднішній момент у клубі є достатньо фахівців, які зможуть підняти команду на якісно новий рівень.

Я дуже вдячний вболівальникам клубу, керівництву Дніпра-1, головному тренеру та усьому тренерському та адміністративному штабу, і особливо гравцям команди, які, на мій погляд, у минулому сезоні зробили неможливе. Бажаю дніпровському клубу великих перемог.

Найближчим часом я планую повернутися до роботи в Металісті", - наводить слова Краснікова журналіст Ігор Циганик у своєму твіттері.

Після двох турів Дніпро-1 набрав чотири очки та посідає лише восьме місце у турнірній таблиці УПЛ. Також команда вилетіла з кваліфікації Ліги чемпіонів та близька до того, щоб вилетіти у відбір Ліги конференцій із Ліги Європи після поразки від чеської Славії (0:3) у першому матчі.