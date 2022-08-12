Україна

Як і передбачалося, Красніков переходить до Олександра Кучера у Дніпро-1.

Віце-президент Металіста Євген Красніков пішов зі своєї посади у харківському клубі та став спортивним директором Дніпра-1.

"Шановні вболівальники та друзі! Минуло 17 років з того моменту, як я став спортивним директором Металіста. З першого дня своєї роботи я відчув вашу неймовірну підтримку, про яку навіть неможливо мріяти.

Ваше ставлення надихало мене на великі звершення. Ви були головним стимулом. 24 години на добу я думав лише про Металіст. Я працював днями, місяцями, роками й ніколи не втомлювався, а навпаки отримував неймовірне задоволення і завжди дякував Богові, що він дав мені шанс працювати у рідному місті та клубі.

Хочу подякувати всім, з ким працював. Олександра Владиленовича Ярославського, Мирона Богдановича Маркевича, весь тренерський та адміністративний штаб та, звичайно, всіх працівників клубу.

Життя диктує свої умови, і сьогодні я прийняв пропозицію СК Дніпро-1. Мені непросто далося це рішення, але зваживши всі за і проти, порадившись із президентом клубу, я зрозумів, що це єдиний шанс зберегти Металіст. Відсьогодні я спортивний директор СК Дніпро-1.

Металісту хочу побажати великих успіхів та гучних перемог. Цей клуб назавжди залишиться у моєму серці. З великою повагою Євгеній Красніков", - наводить слова Краснікова прес-служба харків'ян.

Раніше повідомлялося, що Металіст отримав від Дніпра-1 перший транш за перехід Кучера.