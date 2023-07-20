Україна

Справжня зміна трендів від легендарного футбольного менеджера.

До старту українського чемпіонату загалом залишилося небагато, але Дніпро-1 стартує особливо рано – і з матчу неймовірної важливості. Вже найближчого вівторка команда Олександра Кучера зіграє на стадіоні “Панатинаїкос” – і може, зрозуміло, як розпочати сезон на мажорній ноті, так і з самого початку перекреслити всі надії на Лігу чемпіонів.

Клуб, треба визнати, старанно готується до старту з місця в кар'єр – і ми вирішили присвятити окремий матеріал.

Якби мені запропонували назвати людину, яка своїми діями минулого сезону розчарувала найбільше, прізвище Краснікова прозвучало б першим-другим. Хіба що осінь патріарха у виконанні Мірчі Луческу може позмагатися з менеджерським провалом людини саме у тих сегментах, які раніше вважалися його козирем.

Євген Красніков у справі дуже давно – і майже весь цей час котирується як суперзірка. Ще 2013 року саме про нього, а не про Сосу чи Едмара, виходив окремий випуск на національному телебаченні. Зараз 99% матчів не одержують такого охоплення, яке отримували одкровення Краснікова про те, що Тайсон злякався снігу в Харкові, а Пасторе з Фалькао входили в інтереси клубу, але обрали топ-чемпіонати:

Важливо: і мови не йде про те, щоб називати такий зоряний статус Краснікова незаслуженим. Футбольні функціонери, навпаки, майже завжди отримують надто мало уваги, а Євген Олексійович здійснив не один і не два трансфери, щоб мати репутацію рівня “цар Мідас”. Клейтон Шав'єр за 3,6 млн євро, Соса за 2,2, Марлос за 4 заслуговують входити до списку найкращих угод за всю історію УПЛ – з усіма можливими обмовками про інфляцію цін за 10 рок і в. Безсонні ночі Краснікова приносили Металісту гравців, сам факт присутності яких в УПЛ виглядає якимось сном, дивом.

Через роки Красніков повернувся, спершу, у той же Металіст. Війна та деякі кулуарні переговори призвели до того, що він разом з багатьма гравцями опинився в Дніпрі-1 – і почав посилювати команду тими самими латиносами. Важливо: посилювати команду під набагато слабший чемпіонат, у якому середняки і не мріють про легіонерів рівня Бартуловича та Любеновича. Почав підсилювати – і підсилив так, що мимоволі запитуєш: може, якби не цей латиноамериканський вектор, Дніпро-1 став би чемпіоном?

Викинуті (іншого слова і не підбереш) на Пуріту, Гомеза, Балулі, Бузанелло гроші можна було інвестувати в інших гравців. І, чесно кажучи, навіть якби вектор команди повністю обійшовся б без єдиного іноземця, це могло б зіграти команді тільки в плюс. Рибак рятував набагато більше за Валефа, Хайнер, Матарітта, Пеглоу і Амаш дарували в кращому разі яскраві відрізки, але не більше того. Все найкраще, що було у Дніпра-1 – від українців, здебільшого тих, хто був у команді і до Краснікова.

Є неприємна підозра, що людина, яка колись заради блага клубу не спала ночами, знизила до себе вимоги. Про це свідчить загальне “гріхопадіння”: бійка з колегою за фахом Дедишиним, інтерв'ю у відверто нетверезому стані після тридцятого туру. Є версія, що сам стиль роботи Євгена Краснікова застарів: можливо, в епоху, коли всі мають Wyscout, просто дивитися матчі бразильської Серії А може виявитися неефективно.

Ну і, як ми недавно обговорювали, ефективна в ідеальних умовах людина може виявитися неефективною в умовах важких, коли потрібно працювати всупереч. Красніков у відео вище сам каже, що Металіст “п'ять-сім скаутів на зарплаті є”. Зараз про такий системний підхід і мови не може бути: зараз гравці основи Дніпра-1 отримують стільки, скільки отримували ті скаути. Дуже слабкий відрізок у Динамо в 2018-20 рр.. тільки множив сумніви у колишньому царі Мідасі українського футболу.

То що, Красніков – відпрацьований матеріал? Ставка на нього була програшною? Ставити хрест на представнику такої професії, як спортивний, директор точно неправильно. Безперечно, як над Красниковим, так і над Кучером, у міжсезоння нависав дамоклів меч, але тепер уже очевидно: обидва залишаються. Залишаються – і разом робитимуть зовсім інший Дніпро-1.

П'яте місце за підсумками минулого чемпіонату посіла Ворскла. Шосте – Олександрія. Восьме – Колос. Станом зараз Дніпро-1 посилився гравцями з усіх цих команд.

Один із найцікавіших трансферів усього міжсезоння (точно цікавіший за попсове повернення Ярмоленка) – не один рік очікуваний перехід Волинця на підвищення. Це воротар, який вимагав майже неможливого рівня визнання: викликався до збірної України з негранду УПЛ. Справжній майстер вибудовування оборони, який на додачу до еталонного керівництва захистом ще й багато рятував особисто, давно заслуговував на шанс у топ-клубі.

Волинець ще й близько не старий, але при цьому має серйозний досвід: йому 29 років, він зіграв майже сотню матчів на високому рівні. Можна сказати, що пізно розкрився і скористався останнім шансом для трансферу “наверх” – але на нього Євген награв останніми сезонами точно. В УПЛ просто не було стабільнішого та надійнішого воротаря.

За Волинця каже все, окрім вічного аргументу проти трансферів із середняків до топ-клубів. Колос увесь час в УПЛ не просто обороняється, а барикадується – навіть вражає, що в команді, яка до єврокубків добиралася і постійно билася за верхню половину таблиці, з помітних гравців були лише воротар та опорник Богданов. Команда захищалася в 11 осіб, навіть форвард був технічною фігурою, для якої пресинг-дії були важливішими за голи та передачі – і, звичайно, в такій ситуації воротареві колекціонувати клін-шити було простіше.

У Дніпрі-1 так не буде. Тут Волинцю доведеться більше починати атаки ногами, бути готовим до контратак, розраховувати на те, що в контратаках суперника “своїх” буде менше, ніж “чужих”... Але це повторюся, проблема абсолютно будь-якого трансферу з восьмої (десятої, п'ятнадцятої) ліги у першу-другу. Кепа швидше провалився після такого переходу, а ось Рамсдейл заграв – і в таких речах не можна знати до того, як спробуєш. Від цього переходу віє оптимізмом.

Те, у чому найбільше помітна зміна вектора – оновлення флангів оборони. На лівий фланг Дніпро-1 набирав не просто легіонерів, а легіонерів елітного за мірками нинішнього УПЛ рівня. Костариканець, учасник ЧС-2022 Матарітта приїхав у січні; алжирець Амаш точно грав би у Катарі, якби туди пробилася його збірна. Але великого щастя команді не принесло: Амаш багато лікувався, Матарітта просто не заграв.

Новачки Дніпра-1 були серед найкращих гравців своїх команд. Василь Кравець зазвичай виходить зліва, але може зіграти й у центрі. Денис Мірошниченко найчастіше грає праворуч, але може зіграти і ліворуч. Обидва дуже допомагають атаці: розтягують лінію оборони суперника, постійно підключаються. Василю 25, Денису 28 – різниця в контексті перспективи та майбутнього перепродажу величезна, але користь конкретній команді вони можуть принести однаково велику.

Ну і Максим Третьяков нарешті опинився в клубі, який відповідає числу фоловерів у себе в інстаграмі. Хто не знає, його дружина – справжня зірка цієї соцмережі (200 тисяч передплатників), і за своєрідним блатом центральний півзахисник мав більше (8 тисяч), ніж будь-який інший гравець Колоса. Тут є велика підозра, що гравець не вибереться в основу з-під Гуцуляка та Назаренка, але для глибини складу такий футболіст точно знадобиться.

Трансфер Сарапія за повноцінний не рахуємо – останнім часом сталося надто багато всього, щоби вважати Металіст самостійною футбольною одиницею. Швидше дивує, що клуб взяв собі і 35-річного Федоріва, у якого за перші півроку в Дніпрі-1 просто вражаюча статистика: 0 хвилин, 1 червона картка. Мабуть, у Металісті, який не має грошей навіть на футболки новим гравцям (команда проводить міжсезоння у старих), все настільки погано, що Федорів погодився сидіти без шансів за суто символічну зарплату.

Навіть першим запасним Віталій навряд чи може стати: по-перше, пам'ятаємо ремарку про Кравця, а по-друге, з Минаю відряджено Олега Горіна. Закарпатська команда провела надпотужний сезон саме за грою в обороні, і її найкращий представник теж заслужив свій шанс. Він може зіграти як у центрі оборони, так і в опорній зоні – навряд чи буде на якійсь із позицій першим вибором, але саме через універсалізм повинен допомогти команді на дистанції.

І, звичайно, у всіх по-справжньому важливих питаннях важливо не тільки, що робить конкретна людина чи організація, а й чого вона не робить. Уся людська цивілізація могла закінчитися, якби 40 років тому один підполковник не сприйняв хибну тривогу за справжню, а головними ходами Дніпра-1 стала не чия-небудь покупка, а скоріше невідхід ключових осіб.

Насамперед це, звичайно, Довбик. Продовження контракту з Артемом, а також Піхальонком, продемонструвало, що обличчя клубу залишається тим самим. Без цієї парочки – і навіть без будь-кого з них – довелося б змінювати сам ігровий стиль, будувати команду з нуля. Бомбардир та його вірний зброєносець залишилися – і це для команди (не плутати із клубом) однозначно гарна новина.

Залишився, як бачимо, і Кучер – і з цього приводу думки розходяться. Сам його стиль роботи має на увазі таку простоту гри команди, що будь-які невдачі Дніпра-1 – привід насамперед дивитися на тренера. Вильоти від кіпрського АЕКу були безвільними, з мінімумом тренерських ходів. Команда грає однотипно, навіть у найкращі дні просто реалізовуючи сильні якості своїх найкращих гравців – і взагалі перераховувати недоліки Кучера можна довго, він сам це провокує своїм іміджем.

Але, але, але. Прогрес Сватка після заміни Йовічевіча на Кучера величезний. Піхальонка – теж. Сарапій заграв за нову команду так, начебто сам не помітив різниці між першою та вищою лігами. Довбик просто встановив бомбардирський рекорд українських футболістів. За відсутністю модних штучок типу виграшів матчів замінами (з якими у Кучера, насправді, все теж непогано: Когута він вдало використав як джокера) і красивих термінів в інтерв'ю важливо не забути: прогрес гравців новий тренер забезпечує. І, може, та сама простота ігрового стилю якраз і допомагає існуючому складу спокійно розвиватися?

До речі, та сама ласкава українізація Дніпра-1 могла спричинити головну причину для продовження співпраці з Кучером. Можливо, навіть легіонери не адаптувалися саме через нього – але це не скасовує факту, що Кравець та Мірошниченко, Волинець та Третьяков можуть у новому клубі вирости так само, як виросли Сарапій, Пихаленок, Довбик.

Сильні легіонери – такі як Тайсон, Марлос, Соса – в Україну зараз не поїдуть. Слабкі – такі як Бузанелло чи Пуріта – Дніпру-1 не потрібні. Отже, потрібно адаптуватися до нового життя – і навіть такому любителю латиноамериканського футболу, як Красніков, доводиться змінювати підхід.