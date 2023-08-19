Динамо U-19 в рамках поєдинку четвертого туру молодіжної першості грало на виїзді проти одноліток з Чорноморця.

Кияни вийшли вперед завдяки точному пострілу Кремчаніна в першому таймі, а вже під завісу першої половини гри Гусєв-молодший подвоїв перевагу гарним ударом зі штрафного майданчика.

Цей результат дозволив Динамо очолити турнірну таблицю молодіжної першості.

Відео гола:

Нагадаємо, що молоді вихованці Динамо — Ванат, Дячук та Волошин — зіграли із перших хвилин матчу-відповіді проти Аріса.