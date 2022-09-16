Україна

Олег Гусєв розповів про трансферну кампанію киян.

Тренер київського Динамо Олег Гусєв прокоментував трансферну політику "біло-синіх" на тлі невдалого старту сезону.

"Наш клуб шукає не тільки нападника, але й різні позиції розглядаються. Така ситуація в країні — не всі хочуть їхати. Звичайно, пошуки ведуться.

Як показує кілометраж, інтенсивність, то думаю, що фізичний стан — не найголовніше, чому у команди були проблеми з результатом. Будь-яка перемога додає впевненості та покращує настрій, тим паче було дуже багато негативних результатів.

Зараз буде перерва на матчі збірних, потім зберемось в Києві — відпочинемо, потренуємось і, думаю, кінцеві два місяці зіграємо краще", — сказав Гусєв в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – АЕК.