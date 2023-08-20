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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 серпня 2023 року, 15:00.

Полтавська Ворскла у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги в гостях здобула перемогу над рівненським Вересом (2:1).

Перемогу команді Віктора Скрипника принесли забиті м'ячі у виконанні Юрченка та Кучерова, який зрізав м'яч у власні ворота. У складі народного клубу голом відзначився Станіслав Шарай.

Також додамо, що на 91 хвилині з поля був вилучений Марусич, що залишило Верес у меншості.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Ворскла у 4 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Верес — Ворскла 1:2

Голи: С. Шарай, 20 — Кучеров, 6 (авт.), Юрченко, 18



Верес: Паст — Балан (Гакман, 64), Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, С. Шарай (Світюха, 79) — Блізніченко, Яго (Гагун, 79), В. Шарай — Марусич.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана, Чеснаков, Бацула — Павлюк, Скляр — Кане, Юрченко, Челядін (Нестеренко, 67) — Степанюк.



Попередження: Шевченко — Челядін, Сантана, Скляр, Нестеренко, Кане



На 90+1-й хвилині був вилучений Максим Марусич (Верес) (грубе порушення).