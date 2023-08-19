Україна

Неймовірний ланцюжок дурних та смішних дій гравців, які призвели до голу у ворота полтавців.

Сьогодні, 19 серпня, пройшов матч четвертого туру української Прем'єр-ліги, в якому Ворскла в гостях обіграла Верес (2:1).

У цьому матчі, напевно, був забитий один з найбільш дурних і курйозних голів в історії чемпіонатів України.

У штрафному майданчику Ворскли, яка вже до 20 хвилини вела з рахунком 2:0, панував справжній хаос, у якому голкіпер та захисники ніяк не могли вибити м'яч від своїх воріт. У результаті розторопніше за всіх виявився гравець Вереса Станіслав Шарай, якому вдалося відправити м'яч у сітку воріт полтавців.

Завдяки цьому результату Ворскла здобула першу перемогу в нинішньому сезоні та заробила перші очки. Для Вереса це була третя поразка у чотирьох турах, незважаючи на нічию з Шахтарем.