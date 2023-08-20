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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 серпня 2023 року, 19:00.

У поєдинку четвертого туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі поділив очки з Колосом із Ковалівки (1:1).

На гол гостей у виконанні Цурікова на 34 хвилині зустрічі господарі поля відповіли точним ударом Слюбика на 56 хвилині.

Таким чином Рух вперше в сезоні втратив очки, але залишився на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. Колос має вісім балів та другий рядок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — Колос у 4 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Рух — Колос 1:1

Голи: Слюбик, 56 — Цуріков, 34.

Рух: Ледвій, Климчук, Притула (Бренер 46), Соломон-Отабор (Рунич 79), Плюман (Квасниця 62), Дідик, Фернандо (Слюсар 75), Сапуга, Сич, Слюбик, Роман.

Колос: Фесюн, Бондаренко, Бурда, Демченко (Ільїн 67), Цуріков, Оріховський (Мілько 90), Безбородько (Салабай 67), Лучкевич, Золотов, Мякушко (Болбат 46), Богданов (Велетень 89)

Попередження: Фернандо 67, Сапуга 86, Рунич 90+1 — Бондаренко 59, Бурда 64, Богданов 85

Вилучення: Золотов 83.