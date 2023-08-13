Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 12 серпня 2023 року, 17:00.
Полісся — Рух, ФК Полісся
13 серпня 2023, 10:40
У поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги львівський Рух у гостях мінімально обіграв житомирське Полісся (1:0).
Перемогу команді Віталія Пономарьова приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Квасниці на останній хвилині зустрічі.
Для Руху це була третя перемога із трьох у нинішньому сезоні. До цього львів'яни обіграли Зорю та Ворсклу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Полісся — Рух у 3 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Полісся — Рух 0:1
Гол: Квасниця, 90
Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Крушинський (Янаков, 70), Шабанов, Смоляков — Назаренко (Козак, 63), Мустафаєв (Танковський, 46), Огіря, Макуана — Будківський.
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула — Теслюк (Квасниця, 56), Климчук, Соломон-Отабор (Руніч, 56).
Попередження: Назаренко — Роман, Сапуга