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Наставник львівської команди поділився своїми думками після успішного старту в УПЛ.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував успішний старт своїх підопічних в українській Прем'єр-лізі.

На старті сезону УПЛ Рух здобув три перемоги над Зорею (2:1), Ворсклою (4:1) та Поліссям (1:0), що дозволяє львів'янам лідирувати у турнірній таблиці.

"Звичайно, приємно почати чемпіонат з трьох перемог у матчах із хорошими командами. Ми дуже багато працювали та готувалися до матчів чемпіонату. У нас молода команда і ці перемоги були дуже важливими у психологічному плані. Ми проробили великий об’єм роботи і він дав результат — це дуже приємно усвідомлювати, а крім того, це дуже важливо для психології молодих футболістів.

Родзинка нинішнього Руху – чисельне представництво у складі першої команди футболістів, які є вихованцями Академії клубу? Зрозуміло, що це інший рівень, але я добре знаю цих футболістів, оскільки вже тренував їх. Так само і вони добре знають мої вимоги, тому в цьому відношенні нам простіше порозумітися. Але рівень швидкості гри, а й відповідно, прийняття рішень на футбольному полі, вже вищий, ніж в юнацькому чемпіонаті. Звичайно, їм потрібен певний час для адаптації. Але знову ж таки, добру справу зробив той факт, що ми вже працювали разом, це в якійсь мірі допомагає їм легше адаптуватися до нових реалій.

По перших трьох турах поки немає великих нарікань до арбітрів. Ті арбітри, які працювали на наших матчах, цілком пристойно впоралися зі своїми задачами. Що буде далі — побачимо.

Я не думаю, що із налаштуванням команди на наступний матч виникнуть якісь труднощі. Колос – досить якісна команда, за три гри вони ще не пропускали жодного м’яча, що свідчить про надійну роботу у захисті. Це буде непроста гра, дуже серйозний, підписали досвідчених гравців і загалом провели якісну селекцію цього літа. Тому ми готуємося до серйозної гри.

Як вдалося зберегти Юрія Климчука? Це швидше питання до керівництва клубу. Щодо можливості його відходу з команди я нічого не знаю, але можу сказати, що він дуже якісно працював на зборах, справді, як лідер колективу. Він один із найдосвідченіших футболістів і я радий, що у нас в команді є такий гравець.

Юрій Паньків, Олексій Довгий, Мар’ян Мисик — це футболісти трохи старшого віку і вони дуже допомагають нам, тренерському штабу, у роздягальні. Вони дуже якісно створюють хорошу атмосферу у колективі, це справжні помічники тренерського штабу. Знову ж таки, я дуже їм дякую, вони професіонали і своїм прикладом на тренуваннях показують, як потрібно ставитися до справи. Та й поза футбольним полем вони демонструють, як правильно поводитися в суспільстві. Ці хлопці завжди підтримують молодих футболістів, тому ми їм дуже вдячні", - наводить слова Пономарьова прес-служба УПЛ.

Свій наступний матч Рух проведе проти Колоса, який також ще не програвав цього сезону. Гра відбудеться у суботу, 19 серпня, о 19:00 за київським часом.