Ліга Європи

Дивись відео найкращих моментів кваліфікації Ліги Європи за участю української команди.

Дніпро-1 в рамках матчу-відповіді Ліги Європи протистояв Славії з Праги та зіграв внічию.

Команда Олександра Кучера вийшла вперед наприкінці першого тайму завдяки прицільному удару Рубчинського, проте не змогла розвинути перевагу.

Натомість Дніпро-1 пропустив на початку другої половини гри, що не дозволило мріяти про вихід у наступну стадію Ліги Європи.

До вашої уваги огляд матчу Ліги конференцій між Дніпро-1 та Арісом:

Дніпро-1 — Славія 1:1 (перший матч — 0:3)

Голи: Рубчинський, 45+2 — Юречка, 52



Дніпро-1: Кінарейкін — Є. Пасіч, Сарапій, Кравець, Каплієнко — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Горбунов (Білл, 65) — Філіппов (Ківінда, 65).



Славія: Коларж — Масопуст (Доудера, 70), Усу, Голеш, Провод — Шевчик, Дорлі (Громада, 85) — Шранц (Влчек, 70), Зафейріс, Юречка (Юрасек, 85) — ван Бурен (Хитіл, 75).



Попередження: Гуцуляк, Бабенко