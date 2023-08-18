Дивись відео найкращих моментів кваліфікації Ліги Європи за участю української команди.
Дніпро-1 — Славія, фото Дніпро-1
18 серпня 2023, 00:25
Дніпро-1 в рамках матчу-відповіді Ліги Європи протистояв Славії з Праги та зіграв внічию.
Команда Олександра Кучера вийшла вперед наприкінці першого тайму завдяки прицільному удару Рубчинського, проте не змогла розвинути перевагу.
Натомість Дніпро-1 пропустив на початку другої половини гри, що не дозволило мріяти про вихід у наступну стадію Ліги Європи.
До вашої уваги огляд матчу Ліги конференцій між Дніпро-1 та Арісом:
Дніпро-1 — Славія 1:1 (перший матч — 0:3)
Голи: Рубчинський, 45+2 — Юречка, 52
Дніпро-1: Кінарейкін — Є. Пасіч, Сарапій, Кравець, Каплієнко — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Горбунов (Білл, 65) — Філіппов (Ківінда, 65).
Славія: Коларж — Масопуст (Доудера, 70), Усу, Голеш, Провод — Шевчик, Дорлі (Громада, 85) — Шранц (Влчек, 70), Зафейріс, Юречка (Юрасек, 85) — ван Бурен (Хитіл, 75).
Попередження: Гуцуляк, Бабенко