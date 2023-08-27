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Денис Кузик розповів про перехід до лав "червоно-білих" та оцінив перспективи на майбутнє.

Захисник Кривбасу Денис Кузик прокоментував свій перехід до складу команди Юрія Вернидуба із київського Динамо.

"У мене був чинний контракт з Динамо, мав їхати з ними на збори, але в останній момент все змінилось. Агент запропонував варіант з Кривбасом. Я одразу погодився, адже знаю, що це дуже хороший амбітний клуб. Радий приєднатись до нової команди. Зроблю усе від себе залежне, аби допомогти Кривбасу досягти високих позицій у новому сезоні.

Також радий, що маю можливість попрацювати під керівництвом Юрія Вернидуба. Це сильний спеціаліст, емоційна людина, яка постійно заряджена на перемогу. До того ж, тут класний колектив, усе подобається. Мене гарно прийняли, я одразу влився у колектив, тепер тільки вперед та працювати.

Граю лівого захисника, але також можу закрити і зону правого захисника. Наразі набираю оптимальну форму та планую закріпитись у стартовому складі. Хочу допомогати Кривбасу здобувати перемоги. Хотів би виділити умови, які створені для команди: відновлення, база, тренувальні поля — все на найвищому рівні.

Старт Кривбасу в УПЛ? В принципі непогано — сім очок заробила команда. У першому турі в Олександрії тільки все, на жаль, пішло не за планом. Впевнений, у нас все буде добре", - наводить слова Кузика прес-служба клубу.

Свій наступний матч Кривбас проведе проти столичної Оболоні. Гра відбудеться завтра, 28 серпня, о 17:00 за київським часом.