До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем'єр-ліги.
Гравці Минаю, ФК Минай
27 серпня 2023, 12:21
Сьогодні, 27 серпня, відбудеться матч п'ятого туру української Прем'єр-ліги, у якому між собою зіграють закарпатський Минай та луганська Зоря.
Гра УПЛ проходитиме на стадіоні Минай. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.
Головним арбітром зустрічі буде Олександр Афанасьєв.
Онлайн-трансляція:
Після чотирьох ігор Минай набрав лише одне очко та посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, а у Зорі чотири бали та 11 рядок.