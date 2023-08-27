Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 27 серпня, відбудеться матч п'ятого туру української Прем'єр-ліги, у якому між собою зіграють закарпатський Минай та луганська Зоря.

Гра УПЛ проходитиме на стадіоні Минай. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром зустрічі буде Олександр Афанасьєв.

Онлайн-трансляція:

Після чотирьох ігор Минай набрав лише одне очко та посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, а у Зорі чотири бали та 11 рядок.