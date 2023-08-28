Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував поразку своєї команди у матчі п'ятого туру УПЛ проти Шахтаря (0:2).

"Нічого не сталося. Пропустили два голи. До цього пропустили один гол, а сьогодні два. Багато роздувається тема навколо пропущених голів. Є ключове слово — це результат. Треба забивати на один більше, ніж суперник і не пропускати. От і все. Яка різниця, скільки у нас пропущених голів?

Безбородько отримав травму ще у матчі на Кубок. У нього боліло ребро. Перед грою йому було легше, але під час матчу він відчув біль, який не дозволив йому вийти на другий тайм. Тому його замінили.

Мені здалось, що Гочолейшвілі грубувато зіграв проти Богданова. Попереду у нього буде обстеження. Воно покаже, наскільки серйозна травма. Але так які він не зміг продовжити матч, то… Богданов — не той гравець, який буде мінятись, коли у нього трішки болить.

Враження від матчу негативні. Адже по такій грі, я вважаю, по тому, як вона складалася, що Шахтар залишився в меншості, ми могли розраховувати на очки і були зобов’язані їх брати – бодай нічию. Але якщо говорити простими словами, то клас Шахтаря вищий, і вони просто створили моменти, які реалізували, а потім уже грали по рахунку. Клас гравців групи атаки Шахтаря виявився вищим, ніж клас групи гравців Колоса", - сказав Вишняк після матчу із "гірниками".

Дивитися відео голів та огляд матчу Колос — Шахтар ви можете на Football.ua.