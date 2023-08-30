Україна

Жіноча команда стартує у першій лізі чемпіонату України.

Цього тижня закарпатський Минай провів офіційну презентацію жіночої команди. Про це повідомляє прес-служба клубу.

На заході були присутні президент Минаю Валерій Пересоляк, голова Асоціації жіночого футболу Закарпаття Ігор Шинкарюк та голова закарпатської Асоціації футболу Іван Дуран.

Поява жіночої команди – насамперед нова сторінка в історії клубу Минай.

Вже 3 вересня команда стартує у Першій лізі чемпіонату України. На стадіоні Минай о 13:00 пройде гра з житомирським Поліссям. Також 24 вересня жіноча команда Минаю проведе матч 1/8 фіналу Кубка України проти криворізького Кривбасу.

Середній вік команди – 20 років. Наймолодшим футболісткам – по 15 років, а найдосвідченішим – 26,27 та 28 років.

Найдосвідченішою є — нападаюча Крістіна Костевка, яка є граючим тренером. Капітаном команди призначено захисницю Анастасію Сірмай, на рахунку якої 50 поєдинків, чотири з яких у Лізі чемпіонів у складі Житлобуд-2. Також 50 ігор на рахунку Роксолани Комар.

Головна мета жіночого колективу – популяризувати та розвивати спорт.

"Ми не ставимо ніяких турнірних задач перед тренером та його підопічними. Ми раді, що дівчата можуть займатись улюбленою справою – грати у футбол. Якщо з когось виросте футболістка високого рівня – ми будемо раді цьому. Але наше прагнення – зробити свій хоча б крихітний внесок у розвиток молоді. Ми знаємо, що наші дівчата стануть гідними представницями найкращої країни. Хочемо допомогти їм у цьому", - сказав президент Минаю Валерій Пересоляк.

Склад жіночої команди ФК Минай

Воротарі: Софія-Ірина Гайданка, Анастасія Реутська, Крістіна Калинич.

Захисниці: Анастасія Сірмай, Вікторія Тереняк, Ірина Гаїбова, Богдана Гулей, Дар’я Лазур, Анна Саух, Огулжан Шалімова, Вікторія Кликова.

Півзахисниці: Поліна Мухлиніна, Тетяна Мацан, Роксолана Комар, Катерина Ільницька, Дарина Данкай, Катерина Якимчук, Дарина Чонка, Поліна Барінова.

Нападниці: Ірина Волошин, Крістіна Костевка, Катерина Бабенко.