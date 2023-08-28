Україна

До вашої уваги відео від Минаю за підсумками матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 проти луганської Зорі (1:1).

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай зіграв унічию з луганською Зорею (1:1).

Ця гра стала найяскравішою з початку сезону для команди Володимира Шарана.

До вашої уваги відео про події навколо цього матчу з луганською Зорею від YouTube-каналу FC MINAJ:

Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Зоря ви можете на Football.ua.