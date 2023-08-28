Україна 28 серпня 2023, 16:59 Минай — Зоря. Голи, емоції, коментарі. Нємчанінов, Твердохліб та Шаран про втрачену перемогу До вашої уваги відео від Минаю за підсумками матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 проти луганської Зорі (1:1). 28 серпня 2023, 16:59 У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай зіграв унічию з луганською Зорею (1:1). Ця гра стала найяскравішою з початку сезону для команди Володимира Шарана. До вашої уваги відео про події навколо цього матчу з луганською Зорею від YouTube-каналу FC MINAJ: Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Зоря ви можете на Football.ua. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте