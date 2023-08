Україна

Виконавчий директор Металіста 1925 Андрій Недєлін заявив, що "Народжені в бою" продовжують свій шлях в українському футболі.

Напередодні з'явилася офіційна інформація про те, що харківський Металіст 1925 ризикує зникнути з футбольної карти України через припинення фінансування клубу компанією АES Group.

Втім, як повідомив виконавчий директор Металіста 1925 Андрій Недєлін, керівництву клубу все ж вдалося знайти нового партнера та інвестора, проте хто саме тепер фінансуватиме команду — поки не уточнюється.

Що зрозуміло з заяви точно — Металіст 1925 продовжує жити та виступати в українській Прем'єр-лізі.

"The Show Must Go On! Не ходитиму навкруги, відразу по суті. Навколофутбольне диво сталося, ситуацію стабілізовано, загроза зникнення клубу минула. Виснажлива доба, довжиною в життя, завершується позитивно. Усі наші шанувальники можуть видихнути, "Народжені в бою" ще не сказали свого останнього слова в українській Прем'єр-лізі. Ми у грі!



Щиро дякую всім небайдужим, хто не відвернувся, вислухав, підтримав. Кожна смс, коментар чи навіть лайк не пройшли непоміченими. Колективна свідомість – велика штука. Пазли склалися. У критичний момент керувалися філософським принципом: зроби 100 дзвінків, напиши аналогічну кількість листів – донеси, аргументуй, будь почутим. Тішуся, що зрештою постукали у потрібні двері і нам їх відчинили



Навмисно уникаю конкретики і не деталізую портрет нового партнера та інвестора. У цьому питанні ініціатива цілком на протилежній "половині поля". У найближчі два-три дні всі крапки над "i" буде розставлено. Зазначу, що зверстаний та затверджений у червні 2023 року бюджет клубу на змагальний період сезону-2023/24 змін не зазнає. Контрактні зобов'язання перед футболістами, тренерським штабом та персоналом не зменшуються



Про що на цю мить можна казати як про факт — Металіст 1925 збережено. Команда продовжує підготовку до недільного матчу у Львові



Насамкінець про наболіле "з любов'ю". Орки, що поставили наш проєкт на межу знищення, будуть стерті з поверхні землі та утилізовані. Горіти їм у пеклі ясним полум'ям! А ми житимемо — житимемо і гратимемо у футбол! Харків – Місто-Герой, Харків – футбольне місто! Слава нашій Батьківщині, слава українському солдатові, який захищає країну від навали орди! Слава Україні!" — написав Андрій Недєлін в своєму Facebook.