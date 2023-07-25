Україна

На зборах в Австрії команда Мірчі Луческу провела вісім контрольних матчів.

У неділю, 23 липня, київське Динамо повернулося до Києва з навчально-тренувальних зборів в Австрії у рамках підготовки до старту нового сезону.

За збори команда Мірчі Луческу провела вісім контрольних матчів, у яких здобула сім перемог та один раз зіграла внічию. За вісім поєдинків "біло-сині" забили 44 м'ячі та пропустили п'ять.

Прес-служба киян опублікувала відеоролик, у якому зібрала десятку найкращих голів на зборах в Австрії.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Динамо зіграє проти Миная. Гра відбудеться 30 липня.

Раніше став відомий потенційний суперник Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.