Україна

Крім них, на нагороду претендують ще троє футболістів.

Київське Динамо традиційно запустило голосування за найкращого гравця "біло-синіх" за підсумками серпня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

На нагороду найкращому гравцю Динамо претендують п'ять футболістів — воротар Георгій Бущан, півзахисники Микола Шапаренко та Віталій Буяльський, вінгер Андрій Ярмоленко та нападник Владислав Ванат.

Проголосувати за одного з кандидатів можна у Telegram-каналі киян.

Минулого місяця команда Мірчі Луческу провела шість матчів, чотири з яких – у єврокубках. Динамо обіграло Оболонь (4:2) і Аріс (2:1), а також поступилося тому ж Арісу (0:1), Чорноморцю (2:3) та двічі Бешикташу (2:3, 0:1).