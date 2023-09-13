Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Італії прокоментував перемогу над Україною.

Збірна Італії напередодні в рамках шостого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 на власному полі переграла Україну.

Італія — Україна 2:1 Відео голів та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Після завершення гри півзахисник "Скуадри Адзурри" Давіде Фраттезі, на рахунку якого обидва м’ячі господарів у цій грі, прокоментував здобутий його командою результат.

"Коли ти забиваєш м’ячі й твоя команда здобуває три очки, тоді на душі стає ще краще. Для нас головним було отримати необхідних результат, перемогу, від цього протистояння.

Я знаю, що мені ще є, чому навчитись у футбольному житті, але такі ігри дуже допомагають мені дорослішати. Це нормально, що тренер робить свій вибір на користь інших гравців на клубному рівні, бо Інтері є гравці, які наразі більш підготовлені до сезону, аніж я.

Чи поставив я Індзагі в ситуацію з важким вибором перед міланським дербі своєю грою? Сподіваюсь, що так", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі збірна Італії прийматиме Мальту.