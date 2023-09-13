Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник збірної Італії прокоментував перемогу над Україною.

Напередодні збірна Італії в рамках шостого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 на власному полі переграла Україну.

Італія — Україна 2:1 Відео голів та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Після завершення гри захисник "Скуадри Адзурри" Джордже Скальвіні прокоментував здобутий його командою результат.

"Існувало певне розчарування через те, що ми не змогли виграти гру в Північній Македонії, але натомість ми мали настрій перегорнути цю погану сторінку наших виступів, відкрити новий аркуш і зосередитись на сьогоднішньому матчі.

Тренер сказав, що, коли ми йдемо в атаку, то маємо не залишатись у рівній кількості позаду з їхніми нападниками, а залишати одного гравця центру захисту вище лінії, тоді як інший має розташуватись трохи глибше, щоб ми могли передбачати паси і мати когось, хто може підстрахувати на випадок чого.

У Північній Македонії, а також сьогодні, гра на випередження була важливою для того, щоб ми не допускали контратак, а також для того, щоб ми могли постійно чинити тиск на суперників.

Деякі речі змінились під керівництвом нового тренера, і нам потрібно адаптуватись. Ми добре працювали впродовж останніх кількох днів і повинні продовжувати, щоб бути готовими зіграти на великому турнірі наступного літа", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі збірна Італії прийматиме Мальту.