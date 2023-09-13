Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард збірної Італії прокоментував перемогу над Україною.

Збірна Італії напередодні в рамках шостого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 на власному полі переграла Україну.

Італія — Україна 2:1 Відео голів та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Після завершення гри нападник "Скуадри Адзурри" Ніколо Дзаніоло прокоментував здобутий його командою результат.

"Дуже важливо сьогодні було здобути три очки. Ми не бачили справжньої Італії в Північній Македонії, тому тренер перед матчем попросив нас докласти всіх зусиль на поле все, тому що нічого, окрім перемоги, нас не влаштовувало.

У підсумку, ми щасливі, бо грали в хороший футбол. Насолоджуємось цим успіхом.

Відправна точка? Не думаю, що ми коли-небудь взагалі зупинялись, якщо чесно. Особисто я завжди роблю те, що вимагає від мене тренер, і завжди залишаюсь доступним для його вибору.

Ви, журналісти, багато разів називали мене людиною, яка не виявляє поваги, виходить за межі дозволеного, але це не так. Абсолютно. Я завжди залишаюсь відкритим для інших, і це завжди було в усіх командах, за які я грав. Я дуже задоволений цим матчем, і мені не хочеться говорити про інше.

Я можу грати як вінгера, так атакуючого півзахисника або взагалі в центрі поля. Але станом на зараз тренер обрав мені ту роль, яку я вмію виконувати найкраще. Мені все ще потрібно щось покращити, але це буде нескладно зробити з тренером, який показав мені стільки речей про фази захисту та нападу, щоб я в підсумку відчував себе комфортно. Я задоволений цією грою.

Як тільки ви заходите в Коверчіано, ви починаєте відчувати історію, ми є другою за успіхом національною командою, на рівні збірної, що здобула Кубок світу. Ми — дійсно великий колектив, справжня сім’я й ми зосереджуємось лише на тому, що відбувається всередині роздягальні, ізолюючи нас від решти подій. У грі проти України було очевидно, що ми зіграли не так, як у Північній Македонії.

У Скоп'є були речі, які ми робили неправильно, особливо я під час фолу наприкінці гри. Були невеликі помилки, за які ми заплатили велику ціну, навіть якщо нам там де в чому й не пощастило, тому що у нас було 2-3 чисті можливості забити, а при першій же можливості суперники зачепились за нічию.

Проти України ми виглядали набагато краще, діяли рішуче й зробили все, щоб забити в чужі ворота", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі збірна Італії прийматиме Мальту.