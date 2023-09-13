Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Італії прокоментував перемогу над Україною.

У рамках шостого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Італії на власному полі переграла Україну.

Італія — Україна 2:1 Відео голів та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Після завершення гри півзахисник "Скуадри Адзурри" Мануель Локателлі прокоментував здобутий його командою результат.

"Для мене це була особливо зустріч. Мені потрібна була саме така гра, тому що я довго був поза лавами національної збірної. Загалом, ми провели дуже сильний поєдинок, здобули важливу перемогу, і від цього дуже радіємо.

До нас фактично щойно долучився новий тренер, він приніс якісь свої ідеї, і ми намагаємося поважати та наслідувати його думки. Я вважаю, що сьогодні ми зіграли добре, незалежно від того, як грала команда раніше, і врешті-решт важливо, що ми перемогли.

Безумовно, результати мають фундаментальне значення в футболі, і для нас цей матч був як раунд плей-оф, тому ми дуже радіємо перемозі", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі збірна Італії прийматиме Мальту.