Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український опорник висловився про майбутній матч із Італією у відбору на ЄВРО-2024.

У рамках шостого раунду відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 збірна України в гостях зустрінеться з національної командою Італії, яка є головним конкурентом українців за другу сходинку в групі С.

Опорний півзахисник "синьо-жовтих" Тарас Степаненко поділився очікуваннями від майбутнього протистояння на Сан-Сіро.

"Італійці – футбольна нація, дуже сильна країна. Вони вигравали все, що можна у футболі, тому це у них в крові. Думаю, запал на стадіоні буде максимальний. Сан-Сіро — ікона європейського футболу, тому буде дуже важкий матч. У них буде накал, налаштування, вони будуть гризти землю. Ми повинні бути до цього готові.

Гра з Англією на виїзді була важкою. Північна Македонія – дуже важка. Мальта – теж, 1:0, але в них були моменти. Гра з англійцями – дуже важка як емоційно, так і фізично.

Зараз гра з італійцями на виїзді буде може навіть більш стомлююча, ніж з англійцями. Оскільки, по-перше, ти до матчу з англійцями готувався більше часу, і більше часу на відновлення було. Зараз лише два дні на відновлення і вже гра високого рівня. Думаю, легко не буде точно", — сказав Степаненко у коментарі для ВЗБІРНА.

Матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за цією грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.