Ексзахисник Чорноморця, Десни, Металіста, Динамо, Ворскли та збірної України Євген Селін перейшов до ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт клубу.

Умови угоди з 35-річним не розголошуються.

 

Відзначимо, що за кордоном футболіст виступав у складі Платаніаса, Астераса, МТК та Анортосіса.