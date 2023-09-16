Україна 16 вересня 2023, 14:45 ЛНЗ підписав Селіна Досвідчений захисник приєднався до дебютанта УПЛ. Євген Селін, ЛНЗ 16 вересня 2023, 14:45 Ексзахисник Чорноморця, Десни, Металіста, Динамо, Ворскли та збірної України Євген Селін перейшов до ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт клубу. Умови угоди з 35-річним не розголошуються. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC LNZ CHERKASY (@fclnz) Відзначимо, що за кордоном футболіст виступав у складі Платаніаса, Астераса, МТК та Анортосіса. Люди Євген Селін Команди ЛНЗ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте