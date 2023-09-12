Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Спеціаліст оцінив можливість виклику Авагімяна до збірної.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков не вважає гравця одеського Чорноморця Артура Авагімяна кращим за тих гравців, яких він вже має у розпорядженні.

Вірменія — Хорватія 0:1 Відео голу та огляд матчу 11.09.2023

Коментуючи можливість залучення Авагімяна, екснаставник збірної України акцентував увагу на тому, що саме в атакувальній ланці Вірменії є велика конкуренція та поскаржився на дефіцит інших гравців.

"У Вірменії немає воротарів, немає захисників, немає опорних півзахисників. Де нападники? Усі вінгери та під нападниками. Ось у чому проблема. Я не можу набирати 10 людей. Ці хлопці мені подобаються, вони вже у складі грають: Мкртчян, Сперцян. Теж саме Селараян Лукас. Лукас зі США. Люди їдуть. Це теж потрібно розуміти. Бріаско 25 годин летить, це потрібно поважати. А я буду викликати з Чорноморця, бо він захотів. Хотіти – не шкідливо", – сказав Петраков на пресконференції після гри з Хорватією.

66-річний спеціаліст також додав, що спочатку гравець має подати документи та стати громадянином Вірменії.

"Нехай приїде сюди, вибере час, отримає паспорт. Прийде, скаже: "Я – громадянин Вірменії". Він – українець. У нього паспорт український. Ось і все. Це моя особиста думка. Якщо людина хоче, то нехай отримає. У вас тут спрощена система. Ласкаво просимо. Я за усіма дивлюся. У мене до нікого немає упередженого ставлення. Все чисто та відкрито", – заявив головний тренер вірменської збірної.

Нагадаємо, 26-річний лівий вінгер одеського Чорноморця Артур Авагімян має вірменське походження. Він виступає за одеситів на правах оренди з Олександрії.

Збірна Вірменії після п'яти зіграних матчів у рамках відбору на Євро-2024 посідає у своїй групі третю сходинку, поступаючись Хорватії (є гра у запасі) та Туреччині трьома очками. Уельс, як і вірмени, набрав 7 очок, але поступається їм однією позицією через додаткові показники.